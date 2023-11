Eventi imperdibili nel mese di novembre al Politeama Paolillo. In calendario straordinari docufilm su indiscussi protagonisti del panorama artistico internazionale. Lunedì 6 e martedì 7 novembre obiettivo puntato su Gaber, I Negramaro, Maria Callas e Giotto.

“Io, noi e Gaber” di Riccardo Milani, presentato in anteprima alla 18^ edizione della Festa del Cinema di Roma, celebra il ventennale della scomparsa di Giorgio Gabershik musicista, cantante, conduttore televisivo, uomo di teatro. Milani (autore e regista del film) trasporta il pubblico delle sale nei tanti mondi di Gaber, omaggiando la sua onestà intellettuale, la sua genialità rivoluzionaria, il suo impegno civile, il suo coraggio. “Le sue parole creano ancora disagio – evidenzia il cineasta nelle note di regia – Gaber aveva la capacità di andare avanti. I suoi testi sono profondamente attuali”. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber il viaggio, intimo e nascosto, diviene un racconto corale con le testimonianze della figlia Delia, della moglie Ombretta Colli, e ancora Ivano Fossati, Mogol, Vincenzo Mollica, Lorenzo Jovanotti, Paolo Jannacci, Ricky Gianco, Gino & Michele, Francesco Centorame. Il docufilm è prodotto da Atomic s.r.l. in coproduzione con RAI Documentari e in associazione con Istituto Luce.

La proiezione di “Io, noi e Gaber” è in programma alla Multisala Paolillo lunedì 6 e martedì 7 novembre alle ore 18.30.

L’altro speciale appuntamento è relativo alla proiezione di “Negramaro Back Home – Ora So Restare” di Giorgio Testi che festeggia i 20 anni della band pugliese. Il lavoro applaudito e apprezzato al Festival di Roma, con la passerella sul red carpet di Giuliano Sangiorgi, Andrea Mariano, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea De Rocco, narra il successone dell’amatissimo gruppo salentino che dopo due decenni torna alle origini, a Galatina, dove tutto ebbe inizio. Nell’emozionante itinerario non mancano gli amici e gli artisti di sempre come Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Samuele Bersani e molti altri.

“Negramaro Back Home – Ora So Restare” è in programma lunedì 6 novembre alle ore 21.00 e martedì 7 novembre alle ore 18.30 e 21.00 alla Multisala Paolillo.

In proiezione, invece, al Politeama barlettano martedì 7 novembre alle ore 18.30 “Callas – Parigi, 1958” affascinante esperienza visiva e sonora del debutto della “Divina” Maria Callas, avvenuto nel dicembre del 1958 all’Opéra Garnier. Dopo il varo alla Festa del Cinema di Roma, arriva nelle sale l’emozionante concerto dell’iconica soprano in versione completamente restaurata a colori in 4K e Dolby Atmos, in lingua originale francese con i sottotitoli in italiano. Una serata memorabile a cui parteciparono Jean Cocteau, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot, i duchi di Windsor. La Callas aprì il concerto con l’interpretazione della “Casta diva” dalla “Norma” di Bellini, proseguendo con la scena del “Miserere” dal “Trovatore” verdiano, con l’aria “Vissi d’arte” dalla “Tosca” di Puccini e “Una voce poco fa” dal Barbiere di Siviglia. L’evento, realizzato in occasione del centenario della nascita dell’artista, è distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con RTL 102.5, e i media partner Sky Arte e MYMovies.it.

Infine, “Giotto e il sogno del Rinascimento”, diretto e prodotto da Francesco Invernizzi, scritto e sceneggiato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi racconta l’arte visionaria dell’artista e architetto toscano che rivoluzionò la pittura a fresco con la propria narrazione figurativa mozzafiato. In particolare il docufilm si sofferma sull’arrivo di Giotto a Padova, dove a servizio della nobile famiglia dei Carraresi realizzò dei capolavori incantevoli. “Giotto e il sogno del Rinascimento”, è in programma alla Multisala lunedì 6 alle ore 18.30 e martedì 7 novembre alle ore 21.00.

Prossimamente al Politeama barlettano sarà possibile ammirare la proiezione di “Codice Carla”, “DallAmeriCaruso – Il concerto perduto” e “Picasso a Parigi. Storia di una vita e di un museo”.