Arriva al Politeama Paolillo “Codice Carla” il film di Daniele Luchetti che omaggia l’icona mondiale della danza scomparsa il 27 maggio 2021. Il documentario, in programma martedì 14 novembre nella sala Manfredi (ore 18.30 – 20.30), ripercorre la carriera artistica di una delle più grandi ballerine del ventesimo secolo. Nel 1981 il New York Times la definì “prima ballerina assoluta”.

Il documentario scritto e diretto da Luchetti esplora il codice della Fracci, senza tralasciare il linguaggio degli artisti e perfomer di oggi che quotidianamente si confrontano con il corpo, il movimento e la musica.

Celebrando l’étoile, Daniele Luchetti, si interroga sulla sua esistenza e sul suo talento. Insegnante, interprete, attrice, donna modesta e laboriosa, la danzatrice amata e ammirata da tutti, diviene un punto di riferimento per i giovani attraverso l’analisi e la riflessione di una straordinaria esperienza di vita raccontata da una serie di testimonianze intrecciate a immagini e interviste inedite. Le narrazioni portano la firma di Roberto Bolle, Jeremy Irons, Marina Abramovic, Carolyn Carlson, Eleonora Abbagnato, Alessandra Ferri, Enrico Rava, Chiara Bersani, Beppe e Francesco Menegatti, Luisa Graziadei, Vittoria Regina, Gaia Straccamore, Hanna Poikonen.

“Eterna fanciulla danzante” diceva di lei Eugenio Montale. “You are wonderful” affermò Charlie Chaplin dopo averla vista. Una “vita in volo” quella di Carla Fracci, ma con le radici piantate nella terra. Le sue origini modeste, la sua perseveranza, il suo coraggio, i successi nei prestigiosi teatri internazionali, l’hanno resa protagonista indiscussa di un viaggio trionfale con i più eccelsi partner come Rudolf Nureyev, Erik Bruhn, Mikhail Baryshnikov, Gheorghe Iancu, Vladimir Vasiliev, Amedeo Amodio, Paolo Bortoluzzi e coreografi del calibro di Cranko, Nureyev, Dell’Ara, Rodrigues, Butler.

Nell’incantevole itinerario di danze e parole di “Codice Carla” ci sono le musiche degli Atoms For Peace, edite da Thom Yorke e Sam Petts-Davies. Yorke ricopre anche il ruolo di Music Supervisor del film.

Prodotto da Gloria Giorgianni con Tore Sansonetti per Anele con Luce Cinecittà e Rai Cinema, “Codice Carla” è distribuito in esclusiva nelle sale da Nexo in collaborazione con i media partner RTL 102.5, Danza & Danza, MYmovies.it.