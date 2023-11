C’è un titolo italiano nella categoria professionisti da assegnare. Ci sono incontri di kick boxing, K1 e Muay Thai tutti da vivere. Attori protagonisti della nona edizione di Kombat mania – fight and dance, evento organizzato domenica 19 novembre alle 19 a Barletta nella cornice dell’Ipanema Club (Viale Regina Elena, 100) dalla palestra Sportlab del maestro Antonio Lisi con ingresso libero.

La manifestazione, patrocinata da CSEN e WPFK pro porterà nella città della Disfida oltre 40 atleti e professionisti di ogni età, dai più piccoli agli atleti professionisti. Due i match clou in agenda in una serata intensa, che si protrarrà fino alle 23. Il primo opporrà il barlettano Daniele Scuro a Sainey Jobe, originario del Gambia. Poi spazio al match che metterà in palio il titolo italiano Professionisti di k1 Rules della federazione WKA: in gara Corrado Corvasce, originario di Barletta, e il bresciano Dane Pelamatti in cinque riprese da tre minuti l’una.

“Prevediamo decine di incontri ed esibizioni da vivere in una sola giornata. Come in passato, ospiteremo atleti di fama nazionale e internazionale – ricorda con orgoglio Lisi – siamo partiti dai più piccoli per arrivare agli adulti, comprendendo anche match tra ragazze: abbiamo superato le aspettative. Barletta e il territorio pugliese rispondono sempre presente, vuol dire che queste discipline stanno prendendo sempre più piede. Speriamo che la passione verso questi sport possa crescere sempre in misura maggiore”.