“DallAmeriCaruso. Il concerto perduto”, il nuovo lavoro diretto da Walter Veltroni, arriva al Politeama Paolillo martedì 21 novembre alle ore 18.30 e 21.00. Si tratta di un evento imperdibile. Sul grande schermo in 4K le riprese integrali del concerto del 23 marzo 1986 di Lucio Dalla al Village Gate di New York. Girate all’epoca da Ambrogio Lo Giudice, andate quasi interamente perdute, ora ritrovate, sono state restaurate e rimasterizzate in Dolby Atmos. Oltre a far rivivere la musica di quella notte indimenticabile negli Stati Uniti, il film narra l’origine di “Caruso”, brano composto dal cantautore bolognese a Sorrento e pubblicato il 10 ottobre 1986.

Nello specifico il lungometraggio è costituito da due parti: nella prima si parla della genesi di “Caruso” con le testimonianze di Angela Baraldi, cantautrice rock e attrice, dei proprietari dell’Hotel Excelsior Guido e Lidia Fiorentino, dell’ex concierge Antonio Galano. La seconda, invece, riporta interamente lo spettacolo newyorkese, introdotto dalle dichiarazioni di Gaetano Curreri e Ricky Portera degli Stadio, dell’autore televisivo Nicola Sisto e di Paolo Glisenti, spettatore della straordinaria serata. Completano il racconto immagini private e inedite di Lucio Dalla e l’interpretazione del pianista Danilo Rea.

Il film, dunque, riporta alla luce la passione partenopea di Dalla per Caruso e per lo spaccato jazzistico nel tempio della Grande Mela. Di ritorno dal tour americano con gli Stadio, dove aveva registrato un album live destinato a chiamarsi “Dall’America”, l’eclettico polistrumentista, in compagnia di amici, attraversò il golfo di Sorrento con la sua barca. All’album mancava ancora un brano inedito. L’occasione, tuttavia, giunse con le conseguenze della disavventura dell’imbarcazione in avaria. Il mezzo trascinato a riva, infatti, portò Dalla a fermarsi forzatamente e a soggiornare all’Hotel Excelsior, nella stessa camera dove nel 1921 c’era stato Enrico Caruso. Secondo la leggenda, malato e in fin di vita Caruso in quell’albergo si era innamorato di una giovane a cui insegnava musica. Dalla sentì il racconto da Leonelli, poi si sedette al pianoforte di Caruso e compose il meraviglioso e inossidabile brano che intreccia la sua fantasia pop e la migliore melodia della tradizione napoletana italiana.

“DallAmeriCaruso. Il concerto perduto” di Walter Veltroni, ulteriore omaggio agli 80 anni del compianto Lucio, è distribuito al cinema da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Radio DeeJay e MYmovies.it.