«Pur apprezzando lo sforzo dell’ufficio scolastico regionale auspichiamo che questa determinazione, così affrettata, non si traduca in un danno per i lavoratori alla vigilia della mobilità. Forse, prima di procedere all’istituzione del nuovo “provveditorato”, andavano valutati tempi più distesi».

Lo dichiara in una nota il segretario generale di Uil Scuola Puglia, Gianni Verga, in relazione all’istituzione dell’Ufficio scolastico territoriale della Bat (Barletta, Andria, Trani), a partire da gennaio 2024. Secondo Verga, «il trasferimento del personale docente e Ata tra la provincia di Bari e Bat, e viceversa, sarebbe considerato non più provinciale ma interprovinciale, ancor più in assenza di un contratto sulla mobilità per il prossimo anno scolastico, dando vita così a disagi non di poco conto per i lavoratori del comparto. Non si può procedere in assenza di regole», conclude.