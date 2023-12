Il Settore Welfare ed altri Servizi alla Persona rende noto che la Città di Barletta è stata selezionata, insieme ad altre 38 città medie del Sud, come potenziale beneficiaria di un importante finanziamento europeo nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI

L’obiettivo del Programma è promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale volti a favorire l’inclusione di gruppi fragili nonché il miglioramento della qualità della vita degli stessi e della comunità cittadina in generale.

A tal scopo, la Città di Barletta intende avviare un percorso partecipativo di co-progettazione per individuare, da una parte, proposte di innovazione sociale che possano efficacemente rispondere ai bisogni individuati dal Piano Sociale di Zona e, dall’altra, modalità e strumenti per l’attuazione degli interventi, quali progettualità da candidare, per l’ammissione al finanziamento, all’Agenzia per la Coesione Territoriale – Autorità di Gestione- PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027.

DESTINATARI

Tutti gli stakeholder locali interessati (Enti del terzo settore, industrie culturali e creative, istituti scolastici ecc.) sono invitati a partecipare ad un incontro di informazione e di lavoro condiviso che si terrà il 14 dicembre 2023, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano G.O.S “Giovani Open Space” in Viale Guglielmo Marconi n. 41.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per partecipare è necessario iscriversi compilando e inviando il modulo scaricabile dalla rete civica https://www.comune.barletta.bt.it//download/allegati/286/233341142481O__Omodulo_iscrizione_stakeholders_mod.pdf all’indirizzo PEC: [email protected].

È ammesso un partecipante per ciascuna associazione/ente.

SCADENZA ISCRIZIONE: 07 DICEMBRE 2023

Le richieste di iscrizione presentate successivamente non verranno prese in considerazione.

INFORMAZIONI

Settore Welfare ed altri Servizi alla Persona: tel. 0883/516740 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12.30, il giovedì dalle ore 15 alle 17). E-mail: [email protected].