Come se fosse un primo atto di una pièce teatrale, “Prima dell’Alba” si propone di riflettere sul significato della partenza, esaminando le sue molteplici sfaccettature: dalle emozioni contrastanti che suscita alle opportunità di crescita e trasformazione che offre. “Siamo nell’ora più buia, in cui si decide cosa si vuole fare del tempo e dei mezzi che si hanno a disposizione, ecco che ci troviamo prima della luce dell’alba, poco prima di una partenza – afferma Nicola Italia, team Marketing del TEDxBarletta. Con la conferenza/spettacolo di questo sabato esploreremo sentimenti dilaganti come ansia, pressione sociale e insicurezza. Cercheremo di fare luce su dubbi e contraddizioni, affinché ognuno possa diventare artefice cosciente del proprio percorso individuale.” “Prima dell’Alba – prosegue Gianfrancesca Distaso, team Direzione Artistica del TEDxBarletta – non è solo la narrazione della ricerca dell’Io, è anche l’inizio di un viaggio che intende fotografare i paradigmi della società di oggi e tenta di delineare quella di domani, attraverso la visione personale di speaker, artisti e spettatori”.

Sul palco del primo TEDxBarlettaSalon 2023: Lizia Dagostino, psicologa dell’organizzazione specializzata in analisi transazionale. Segue percorsi formativi incentrati sulle dinamiche relazionali, interazioni di gruppo, sul pensiero della differenza, sui processi di trasformazione psicologica personale e aziendale. “Il tempo può iniziare per condividere e riflettere, per ricordare e modificare, per sperimentare il divenire come fine e come strumento”: questa la traiettoria che traccerà attraverso il suo speech.

Seguirà Antonio Napoletano: insegnante, esperto di filosofia della scienza e tecnologia. Sostenitore dell’inclusione scolastica, abbraccia la diversità come chiave per il successo educativo. Crede che i meme siano una metodologia didattica vera e propria e un colpo di .gif alla volta vorrebbe cambiare lo status quo dell’istruzione.

Non mancherà la musica con la performance di Paolo Dinuzzi e Raffaella Distaso. Il progetto “Bell’ Assè” nasce dall’esperienza, svolta in tutta Europa, del bassista-compositore barlettano Dinuzzi, incentrata sulla ricerca espressiva in campo musicale, con l’utilizzo del dialetto come forma poetica. I racconti si fondono con le canzoni, immortalando delle istantanee di vita, bozzetti, schizzi, di una tradizione orale, che questo progetto vorrebbe valorizzare e nobilitare.

Oltre al format tradizionale dei talk, seguito dalle esibizioni artistiche, il team del TEDxBarletta ha introdotto un elemento che saprà coinvolgere tutti i presenti. “Abbiamo voluto dedicare uno spazio della serata all’open mic: un momento in cui chiunque possa esprimersi liberamente e proporre una riflessione sulle tematiche introdotte dagli ospiti – conclude spiega Adriano Del Re, team Project Management del TEDxBarletta”. L’obiettivo che il progetto TEDxSalon persegue è la divulgazione di idee ed esperienze di vita che meritano di essere raccontate. Lo stesso principio che ha accompagnato lo scorso maggio il TEDx Barletta, nell’ambito del circuito statunitense nato nel 1984 nella Silicon Valley con l’acronimo TED, Technology Entertainment Design.

Come già accennato, “Prima dell’Alba. Atto l” è solo l’inizio di una serie di eventi targati TEDxBarlettaSalon. Sarà un percorso tematico che accompagnerà la community alla scoperta del focus scelto per il prossimo main event. Restate collegati alle pagine social per scoprire i prossimi appuntamenti.