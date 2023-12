Alla guida della sua Bmw imbocca la vecchia strada statale 265 che costeggia il cantiere alta velocità – capacità ma finisce in un canale dove trova la morte. La vittima è Antonino Angrisano, 37 anni di Barletta, che era in zona in occasione delle festività natalizie da trascorrere a San Lupo dai familiari della compagna. L’ennesimo incidente mortale sulle strade sannite è avvenuto nella notte. Quando è scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e due squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme con l’ausilio di una gru. I soccorritori si sono calati nel canale ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sull”accaduto sono ora in corso le indagini dei militari che hanno sequestrato il veicolo mentre la salma è stata trasferita all’obitorio in attesa degli accertamenti medico legali.

FONTE FOTO: Labtv