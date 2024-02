Il Consiglio Comunale di Barletta è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per mercoledì 7 febbraio con inizio alle ore 16,00, in seduta di prima convocazione

Ordine del giorno

Proposta di deliberazione consiliare presentata ai sensi dell’art.17 del Regolamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Iniziative a tutela dell’ambiente e della salute per contrastare le emissioni insalubri nel territorio di Barletta”.

Il Consiglio comunale è, inoltre, convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Giovedì 8 Febbraio con inizio alle ore 09,00, in seduta di prima convocazione

Ordine del giorno