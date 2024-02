Diversi sopralluoghi nella giornata di oggi nella BAT da parte di alti funzionari del Governo per valutare la fattibilità di alcuni eventi collegati al G7 che si terrà nel territorio di Fasano a giugno. Non sono passati inosservati i due atterraggi dell’elicottero di Stato sia nel parcheggio alle pendici di Castel del Monte accompagnato dall’assistenza dei vigili del fuoco del comando provinciale della BAT, e sia all’interno dello Stadio “Puttilli” a Barletta.

L’elicottero bianco di proprietà dello Stato italiano è uno dei due in dotazione all’Aeronautica Italiana ed è generalmente utilizzato per i voli di Stato. Spesso è stato protagonista dei viaggi dei Pontefici prima Papa Ratzinger e poi Papa Francesco. A bordo, come detto, non politici ma alti funzionari dello Stato.

Nulla di ufficiale è emerso rispetto a questo “giro” nella BAT ma la motivazione dovrebbe proprio esser legata agli eventi collaterali legati al vertice dei grandi della terra che si terrà in Puglia.