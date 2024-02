Si terrà giovedì 29 febbraio a partire dalle 9.30 nella sede dell’Ufficio Territoriale del Governo della BAT in via Cialdini a Barletta il seminario finale del progetto S.PR.INT.2 “Strategie, programmi innovativi, interventi multistakeholder”, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, che ha visto proprio la Prefettura BAT (capofila) lavorare in sinergia con i partner ASL BAT Dipartimento di Prevenzione, CPIA BAT “Gino Strada” e l’ATS composta da Comunità Oasi2 San Francesco, Consorzio NOVA, Etnie APS ETS e Cooperativa Sociale Migrantesliberi.

In continuità con la precedente edizione di S.PR.INT., obiettivi principali sono stati l’efficientamento delle funzioni in capo alle Pubbliche Amministrazioni per la programmazione e la gestione dei servizi rivolti ai cittadini dei Paesi Terzi e il potenziamento della rete interistituzionale dei soggetti coinvolti nel processo di inclusione sociale, sanitaria, lavorativa e abitativa dei cittadini stranieri, agendo sulle policy di integrazione, sicurezza e welfare.

Nel corso del seminario, moderato dal Direttore generale del Consorzio Nova Gianpietro Losapio, saranno illustrati i risultati raggiunti e le prospettive future.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Prefetto Maria Forte (Direttore Centrale per le Politiche Migratorie, Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, Ministero dell’Interno), del Prefetto Rossana Riflesso (Prefettura BAT), di Tiziana Dimatteo (Direttore generale ASL BAT) e di Giuseppina Lotito (Dirigente Ufficio III Ambito Territoriale di Bari USR).

A seguire, la coordinatrice di progetto Carla Romito racconterà “Azioni, sperimentazioni e impatto del progetto S.PR.INT.2”, mentre Antonio Ciniero e Luisa Gissi relazioneranno su “Lo sfruttamento lavorativo: analisi del fenomeno e caratteristiche territoriali”.

Nella tavola rotonda, i referenti dei partner dialogheranno fra loro su “Il lavoro di rete nell’attivazione di interventi integrati per la promozione di processi di inclusione di cittadini e cittadine provenienti da Paesi Terzi”.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Ilenia Piazzolla, Viceprefetto aggiunto della Prefettura Barletta Andria Trani.