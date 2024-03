Torna “Persepolis” in una nuova edizione in 4K distribuita dalla Cineteca di Bologna all’interno del progetto “Il Cinema Ritrovato”. La versione rieditata, curata da Marjane Satrapi, regista del film insieme a Vincent Paronnaud e autrice del fumetto che lo ha ispirato, è in programmazione al Politeama Paolillo dal 7 al 10 marzo. Venerdì 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna proiezione in lingua originale, sottotitolata in italiano, con le voci di Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Danielle Darreux. Paola Cortellesi, Licia Maglietta e Sergio Castellitto figurano, invece, tra i doppiatori italiani.

Bellezza grafica, calore dei sentimenti, integralismo religioso nel film d’esordio della disegnatrice iraniana uscito nel 2007. La narrazione, sviluppatasi nell’arco temporale di un ventennio, si presenta come un lavoro di autobiografia, uno spaccato di storia dell’Iran. Portando sullo schermo i quattro volumi di fumetti che l’avevano resa celebre a livello planetario, Satrapi decide di puntare sull’animazione quasi completamente in bianco e nero per il personalissimo romanzo di formazione indirizzato al racconto della piccola iraniana che cresce e scopre il passato della propria famiglia e del suo paese, mentre il popolo insorge. Lei emigra, poi, ormai adolescente, ritorna nell’Iran degli ayatollah, scappa ancora, stavolta in Francia, dove diventerà una grande disegnatrice. Tra le poche scene colorate del fumetto, spiccano quelle all’aeroporto di Parigi, una sorta di omaggio al Paese che oggi la ospita.

“La ragazzina che vedete nel film e che crescendo diventerà la giovane donna che ero io quando ho lasciato il mio paese all’età di 23 anni, oggi non avrebbe lasciato l’Iran” ha affermato Marjane Satrapi al pubblico della Cineteca di Bologna ricontestualizzando Persepolis.

“Oggi quella ragazza sarebbe scesa in strada, avrebbe combattuto. All’epoca eravamo terrorizzati, non ci azzardavamo a parlare. La nuova generazione non è spaventata, quel muro di paura è stato abbattuto. Adesso la paura è dall’altra parte” ha concluso Marjane Satrapi.