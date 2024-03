Al Politeama Paolillo di Barletta proiezione speciale dedicata ai vincitori degli Oscar 2024. In particolare da giovedì 14 a domenica 17 marzo in programmazione “Oppenheimer” di Christopher Nolan (uno degli autori più interessanti del cinema contemporaneo) e “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, che tante volte ha annunciato il ritiro dal mondo della settima arte.

“Oppenheimer” a Los Angeles ha trionfato con 7 statuette, su 13 nomination. Asso pigliatutto: miglior film, regia, attori maschili protagonista (Cillian Murphy) e non protagonista (Robert Downey Jr), miglior montaggio, colonna sonora e fotografia. Grande favorita nei pronostici della vigilia, l’opera di Nolan, che racconta la creazione della bomba atomica, è diventata, nella circostanza, il palcoscenico per riflettere sui conflitti armati che toccano il pianeta.

Riconoscimento meritatissimo come miglior film di animazione per “Il ragazzo e l’airone”. Un viaggio magico, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, denso di messaggi, analisi, sogni, allegoria, con temi ricorrenti nel percorso di Hayao Miyazaky. Terzo Oscar dell’Academy per il celebre regista giapponese che, dopo “La città incantata” (2003), ha ricevuto anche l’Oscar alla carriera nel 2015. Miyazaky ha chiesto di avere tre statuette per dividerle con i suoi collaboratori.

Accanto alla visione dei Premi Oscar 2024, spaccato dedicato al cinema italiano con l’evento di venerdì 15 marzo organizzato da Artinte in collaborazione con Multisala Paolillo. Alle ore 20.30 la proiezione de “La vera storia di Luisa Bonfanti” di Franco Angeli. Saranno presenti il regista Franco Angeli e l’attrice Livia Bonifazi. Il film narra la pseudo-biografia di Luisa Bonfanti, personaggio di finzione assolutamente verosimile, attraverso immagini, articoli, ricordi di quanti l’avrebbero conosciuta come Maselli, Scola, Spoletini, che interpretano loro stessi.