«Carissimi cittadini,

In un momento storico così travagliato e afflitto da tante incognite siamo tutti chiamati ad affrontare le sfide quotidiane con speranza ed impegno. In questa festività pasquale desidero inviarvi i miei più sinceri auguri auspicando a tutti voi di poter trascorrere momenti di pace e serenità insieme alle vostre famiglie e alle persone care.

Il mio pensiero augurale in particolare va ai concittadini più fragili, agli anziani, agli ammalati, ai disoccupati, alle donne vittime di violenza, ai nostri giovani che dobbiamo aiutare per far loro superare le tante incertezze del presente, a tutti coloro che rischiano di perdere la speranza e che, come comunità barlettana, non dobbiamo e non vogliamo lasciare soli.

Che i valori ispirati dalla Pasqua siano l’occasione per tutti, credenti e non, di rinnovare l’impegno verso l’altro e verso l’intera Comunità affinchè la nostra amata città diventi sempre più inclusiva e continui a crescere nella solidarietà e nella concordia».

Il sindaco di Barletta

Mino Cannito