Altra prova incolore, pur al cospetto di un Martina superiore ma con poche motivazioni visto il contestuale successo dell’Altamura con il Gallipoli. Finisce per 3-0 la sfida in terra d’Itria tra i biancazzurri di Pizzulli e il Barletta, che fallisce dunque l’ennesimo esame di una stagione da incubo. Visti i risultati delle dirette concorrenti, biancorossi ancora in corsa per il mantenimento di una posizione playout, ma occhio anche alla distanza con l’Angri vittorioso contro la Paganese(se in ritardo di oltre sette punti Barletta retrocesso senza disputare i playout ndr).

TABELLINO

MARTINA(4-3-3): Pirrò; Mancini, Dieng, Rizzo(84’Silletti), Nikolli; Virgilio, Ganfornina, Piarulli(84’Baglione); Pinto(89’Perrini), Palermo(78’Tedesco), Bonanno(78’Langone). A disposizione: Figliola, Filippi, Battimelli, Vaticinio. All.Pizzulli

BARLETTA 1922(4-3-3): Guido(46’Sapri); Rizzo, Capone, De Marino, Sepe; Mancarella(46’De Marco), Basanisi, Fornaro; Pulina(46’Ngom), La Monica(58’Diaz), Caputo. A disposizione: Cafagna, Camilleri, Inguscio, Lippo, Kondila. All.Ciullo

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia(Pisani di Nocera Inferiore e Santoriello di Nocera Inferiore)

Reti: 34’Dieng, 81′ e 93’Tedesco

Note-Ammoniti: Dieng, Caputo, Bonanno. Angoli 5-5. Recupero: 3′, 5′

PRIMO TEMPO

5’Calcio di punizione battuto da Caputo, palla alta sopra la traversa.

10’Buono spunto di Pinto che sgasa sulla corsia di sinistra e serve un pallone al centro per Palermo, conclusione di prima intenzione che non inquadra la porta.

15’Chance colossale per il Martina. Uno scatenato Pinto penetra in area di rigore e si appresta a calciare, ma Bonanno anticipa lo stesso compagno di squadra e calcia. Occasione cestinata a lato a Guido praticamente battuto.

20’Scambio Bonanno-Piarulli, con quest’ultimo che viene anticipato al momento del tiro da Capone.

31’Ci prova Mancarella che raccoglie una corta respinta della difesa del Martina, bel tentativo ma palla alta.

34’Vantaggio Martina. Angolo per la testa di Bonanno che trova la deviazione della retroguardia biancorossa, poi Rizzo rinvia sul piede di Dieng che non sbaglia con il piattone.

45+1’Ganfornina si prepara spazio per calciare sulla corsia di sinistra, conclusione sul fondo.

45+3’Fine primo tempo. Martina avanti meritatamente per 1-0 su un Barletta spento e poco propositivo.

SECONDO TEMPO

56’Stop di petto di Palermo per Bonanno, conclusione deviata in corner. Nell’azione seguente, è bravo Sapri a coprire la porta sulla conclusione ravvicinata di Ganfornina.

60’Palla gol Barletta. Rimbalzo che favorisce l’inserimento di Basanisi che ci prova dall’out di sinistra, conclusione deviata da Pirrò. Sul corner di Caputo, proteste del Barletta per la respinta di Pirrò nei pressi della linea di porta.

62’Risponde il Martina. Doppia conclusione di Bonanno respinta da un ottimo Sapri che mantiene l’1-0.

63’Ancora Bonanno pericoloso. L’attaccante itriano si accentra e calcia, tentativo fuori di pochissimo.

65’Gol annullato a Diaz per posizione di fuorigioco. Si resta sull’1-0.

81’Raddoppio Martina. Difesa da horror, quella biancorossa, con De Marino e Capone che si addormentano. Tutto semplice per il subentrato Tedesco che non sbaglia a tu per tu con Sapri.

90+3’Tris Martina. Virgilio crossa al centro ancora per Tedesco che, indisturbato, colpisce comodamente in rete di testa.

90+5’Finisce 3-0 per il Martina.