Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha conferito al consigliere comunale Flavio Basile la delega alla “Sicurezza Urbana”.

Il consigliere Basile, così come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, coadiuverà il sindaco, nelle attività da mettere in atto al fine di un maggiore e migliore controllo del territorio comunale.

A queste si aggiungono le attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Una nomina che scaturisce dal lavoro già operato in questi mesi dal consigliere Basile, prevalentemente in materia di furti d’auto e di furti in appartamento.

Nei due casi specifici i numeri hanno recentemente registrato un rilevante calo. L’intento è quello di continuare a contrastare i fenomeni tenendo alta la guardia dell’Amministrazione Comunale, nei limiti delle competenze sancite dalla legge.