“La sposa cadavere” pluripremiato cult del 2005 di Tim Burton torna sul grande schermo in versione restaurata. Appuntamento al Politeama Paolillo di Barletta martedì 14 e mercoledì 15 maggio per ammirare uno dei migliori film di animazione e uno dei più grandi capolavori del regista e sceneggiatore statunitense.

Un successo di pubblico e di critica suggellò 19 anni fa la pellicola di Burton (coadiuvato dall’esordiente Mike Johnson) liberamente ispirata alla versione ebraico-russa del XIX secolo di una più antica storia folcloristica ebraica, trasposta in una immaginaria epoca simile all’era vittoriana.

Nell’Europa dell’800, un giovane e talentuoso pianista di nome Victor (figlio di due mercanti arricchiti) è promesso ad una donna di nome Victoria (figlia di due lord caduti in disgrazia). Dopo che le prove di matrimonio falliscono, il timido Victor infila, senza saperlo, un anello di fidanzamento ad un ramo contorto, ovvero allo scheletro del dito della defunta Emily, assassinata il giorno delle nozze, che risvegliandosi lo condurrà nell’aldilà, con vicissitudini varie tra amore, libertà, regno dei vivi e dei morti. Johnny Depp dà la voce a Victor, Helena Bonham Carter ad Emily. Storia dark con una eccezionale colonna sonora firmata da Danny Elfman e John August. Il brano che accompagna la scena in cui i morti si abbracciano con i vivi richiama il tema d’amore di Romeo e Giulietta di Tchaikovsky e il Tema di Tara di Via col Vento. Film imperdibile.