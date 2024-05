GIOVEDÌ 16 MAGGIO

* Ore 20.00, Adorazione eucaristica in preparazione alla Pentecoste. I coniugi Margherita Loffredo e Michele Napoletano racconteranno come è bello vivere in famiglia

DOMENICA 19 MAGGIO

* Ore 9.00, S. messa

* Ore 10.00, Famiglia in bici …. Viviamo il quartiere

* Ore 19.00, S. messa e Processione eucaristica, con il seguente itinerario: Chiesa, Via Boggiano, San Francesco di Sales, Via Musti, Via Carducci, Via Francavilla, Via Canne, Via Boggiano, Via Gallo, Via Milano, Via Boggiano, Chiesa

* A seguire sul sagrato della Chiesa serata di festa … in Famiglia e

stand gastronomico