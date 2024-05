Con la campagna elettorale ormai avviata, Shady Alizadeh ribadisce il suo impegno e la sua determinazione a portare le istanze dei cittadini e delle cittadine al Parlamento Europeo con il Partito Democratico.

«Eccomi. Sono pronta per questa nuova avventura di rappresentanza e coraggio» dichiara Shady Alizadeh: «Porterò le vostre istanze al Parlamento Europeo, anche contro la destra più becera e reazionaria che ha dichiarato guerra contro i diritti che rendono equali cittadini e cittadine e sta impoverendo un intero paese con danni anche in Europa».

Shady Alizadeh sottolinea l’importanza di far sentire il proprio dissenso in tempi come questi, per mantenere l’equilibrio democratico conquistato con anni di battaglie. «Viviamo in un tempo in cui far sentire il proprio dissenso è fondamentale per mantenere l’equilibrio democratico. Mettere in dubbio tutte le certezze, anche sul 25 Aprile, può far paura, ma dobbiamo avere la forza di respingere questi attacchi allo Stato di diritto» continua la candidata.

«L’unica arma che abbiamo è il voto» afferma Alizadeh. «E l’8-9 giugno sarà fondamentale votare per l’integrazione, sarà fondamentale votare per una risoluzione della questione Medio Orientale. Facciamo rete, facciamo massa critica».

Shady Alizadeh conclude con un invito forte e chiaro: «Io sono pronta. #VotaShady». “La democrazia non è solo un diritto da esercitare, ma un dovere da proteggere.” – Enrico Berlinguer. Shady Alizadeh si propone come una voce forte e decisa per la difesa dei diritti e della democrazia al Parlamento Europeo.