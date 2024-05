Start domenica 25 agosto, Coppa Italia al via 10 giorni dopo, giovedì 5 settembre. Invariato il numero di under da impiegare, due con un 2005 e un 2006 obbligatoriamente in campo nell’undici di partenza. Il campionato di Eccellenza pugliese si prepara a tornare all’edizione unica e lo fa con alcune sostanziali novità. Su tutte, il numero di squadre ai nastri di partenza: non più 28 spalmate su due gironi da 14, ma 20 in un solo raggruppamento. Una formula che alimenterà il tasso qualitativo e di competitività della competizione, troppo spesso condizionata da ritiri prematuri delle partecipanti nelle ultime edizioni.

Per quanto riguarda l’impiego dei giovani, spiega una nota ufficiale, il Consiglio Direttivo ha riscontrato le direttive stabilite a livello centrale dalla Lega Nazionale Dilettanti ratificando all’unanimità, in vista della prossima stagione, l’obbligo di due soli under da utilizzare nei principali campionati regionali: un 2005 e un 2006 in Eccellenza, un 2004 e un 2005 in Promozione. Campionato, quest’ultimo, che avrà il via invece domenica 8 settembre. Per definire invece il nome delle squadre in corsa, occorrerà attendere qualche settimana: al momento di certo ci sono le retrocessioni nella categoria di Barletta, Bitonto e Gallipoli, la salita al piano superiore dalla Promozione dell’Acquaviva e la presenza di piazze ambiziose come Canosa. Si torna al passato, per capire con quali attori occorrerà avere ancora pazienza.