Con la Lega a Bruxelles per difendere il Sud. Parola di Roberto Marti, candidato nelle file del “Carroccio” alle prossime elezioni per il Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno. Il senatore nonché presidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama è tornato ad Andria, dove era già stato poche settimane fa, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede locale del partito. Ieri sera altra tappa della sua lunga maratona elettorale in vista delle Europee. Un appuntamento importante per le sorti dell’Italia ed in particolare del Meridione.

Un progetto sostenuto da programmi ed idee chiare, così come chiare sono le grandi istanze della Puglia che la Lega è pronta a rappresentare in Europa, a partire da una delle sue risorse più importanti: il turismo.

