Conoscere la data di conclusione dei lavori del secondo fronte di stazione, in via Vittorio Veneto, a Barletta, sta diventando quanto mai complicato. Il sindaco Cannito ha provato in mattinata a contattare i dirigenti di Ferrotramviaria, la società committente dei lavori, senza ricevere risposta. Nel pomeriggio invierà una mail con la richiesta di un aggiornamento sullo stato delle opere ed un nuovo cronoprogramma ufficiale. L’ultimo prevedeva la conclusione del cantiere a maggio ma anche questa scadenza non è stata rispettata. Via Vittorio Veneto è parzialmente chiusa al traffico dal 3 luglio scorso e dalla stessa data è inaccessibile anche il sottopasso pedonale che permette di raggiungere il centro cittadino. I lavori, lo ricordiamo, prevedono la realizzazione di un nuovo fabbricato di stazione delle Ferrovie del Nord Barese, il prolungamento del sottopasso pedonale, la riqualificazione dell’arteria stradale e la creazione di piazzole, parcheggi e rotatorie per favorire la sosta e il transito di pullman e mezzi privati. Il primo cronoprogramma dei lavori comunicato da Ferrotramviaria fissò l’ultimazione delle opere al 31 dicembre 2023. Poi le difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali hanno allungato i tempi di consegna. Stamattina il cantiere era ancora in queste condizioni. Il disagio per i cittadini che transitano abitualmente in questa zona è aumentato da quando, quasi un mese fa, è stato chiuso anche il sottopasso pedonale che unisce viale Marconi a via Imbriani per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. È in corso la sostituzione dei servoscala mentre è stata ultimata la pavimentazione, la realizzazione delle pompe di sollevamento e delle pensiline. Tra dieci giorni il sottopasso sarà nuovamente percorribile, dicono dal Comune. Buone notizie arrivano anche da un altro cantiere infinito, la costruzione del ponte sul Ciappetta Camaggio, sulla SS170, all’ingresso di Barletta. A metà della prossima settimana, fanno sapere dalla Regione, sarà finalmente aperto al traffico.