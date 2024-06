Un uomo di 54 anni di nazionalità straniera è stato aggredito la scorsa notte non lontano dalla stazione di Barletta. La vittima, che risulta residente in città, ha riportato traumi facciale e cranico e alcune ecchimosi agli occhi. Secondo quanto avrebbe riferito al personale medico del 118 che lo ha soccorso e trasportato all’ospedale “Dimiccoli”, il 54enne extracomunitario avrebbe subito un pestaggio da un gruppo di persone. Indagini sono in corso da parte della polizia che, con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianze della zona, dovranno ricostruire l’accaduto e identificare gli autori.