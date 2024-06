Il sole e i tramonti di fine giornata, il cielo azzurro ed il mare immenso. Panorami da sogno che ben conosce chi ama viaggiare in barca a vela. Non un semplice mezzo di trasporto ma l’accesso ad un mondo di luoghi nascosti ed affascinanti attraversato dalla natura più selvaggia. Alla Lega Navale di Barletta viene presentato come uno sport adatto ad ogni età, che richiede strategia ed abilità fisica ed allena senso dell’equilibrio, coordinazione e concentrazione. Per saperne di più i bambini dai 6 anni in su possono avvicinarsi a questa disciplina partecipando gratuitamente al “Vela day”: tre giorni di lezioni pratiche e teoriche, nonché di giochi ed attività legati al mare, guidati da esperti istruttori.

Esperto di vela e socio della Lega Navale di Barletta, l’imprenditore Ludovico Pennetti è tra i promotori dell’iniziativa e tra i sostenitori dei grandi benefici per la salute derivanti dallo sport all’aria aperta.

Dopo i corsi di canottaggio, coastal rowing, kite surfing, subacquea e pesca sportiva, la Lega Navale si propone un altro ambizioso obiettivo.

