“Un risultato incredibile frutto della forza di Giorgia Meloni e del grande lavoro operato in questi mesi – questo è il comunicato a firma di Stella Mele (Segretario cittadino e Consigliere comunale Fdi), Luigi Rosario Antonucci (Co-segretario cittadino e Consigliere comunale Fdi), Gennaro Cefola (Capogruppo gruppo consiliare Fdi) e

Riccardo Memeo (Consigliere comunale) – a livello locale da amministratori e dirigenti. Oggi Fratelli d’Italia, a Barletta, è il primo partito del centro-destra con il 25,41% dei consensi, con 5/7 punti percentuali in più rispetto alle politiche del 2022. Un sincero ringraziamento a tutti i 7.226 cittadini barlettani che hanno creduto in noi, credendo fermamente in chi non ha mai cambiato casacca, restando sempre dalla stessa parte. Forte è stato il suffragio popolare tributato alla nostra leader nazionale e Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni, segno tangibile della fiducia che i barlettani ripongono nell’attuale Governo, come dimostrato in più circostanze, sempre al fianco della nostra città e della locale Amministrazione Comunale di centrodestra. Sono infatti 3 i parlamentari pugliesi su 5 eletti nella circoscrizione meridionale nelle liste di Fratelli d’Italia. Ai pugliesi eletti Francesco Ventola, Michele Picaro, Chiara Gemma, unitamente agli altri due neo parlamentari europei Alberico Gambino e Denis Nesci rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, fiduciosi dell’esperienza maturata in questi lunghi anni al servizio della nostra terra. A loro il compito di rappresentare il territorio e il Sud-Italia in Europa. Grazie Barletta”!