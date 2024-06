Alex Britti e Gigi D’Alessio, Biagio Antonacci e Roberto Vecchioni, Mr Rain ed Antonello Venditti. I concerti di alcuni tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano coloreranno l’estate barlettana dal 5 luglio al 25 agosto. Ma nel cartellone degli eventi presentato dall’amministrazione comunale a Palazzo di Città ci sarà spazio anche per le performance di danza e gli appuntamenti con la musica classica organizzati dalle associazioni del territorio. “Barletta mon amour” si apre il 22 giugno alle ore 21:00 con lo spettacolo della Numero Uno Dance Show nell’Anfiteatro dei Giardini del Castello. Il 4 luglio stessa location e stesso orario per l’esibizione dell’ASD Cquadro Style. Un’ora prima, nei Giardini De Nittis, andrà in scena la performance urbana “Movimenti in…corso” con cui si chiuderà la nona edizione dell’Apulia Danza Festival. Il 5 e 6 luglio si apre il sipario sulla grande musica che per quasi due mesi risuonerà nel fossato del castello. Torna per due giorni, con ingresso gratuito, l’RDS Summer Festival: già annunciata la presenza di Achille Lauro, si attende di conoscere il nome dell’artista internazionale che parteciperà alla tappa barlettana. Il 13 luglio sarà la volta di Alex Britti. Il giorno successivo l’unico altro concerto gratuito della rassegna: l’esibizione di Orietta Berti in piazza Aldo Moro. Si torna nel fossato del castello, il 17 e 19 luglio, per la doppia attesissima data di Gigi D’Alessio. Per gli amanti della musica classica appuntameno da non perdere, alle 5 del mattino del 20 luglio, al bastione del castello con il concerto dell’aurora: l’orchestra Suondiff proporrà le Quattro Stagioni di Vivaldi. 20 e 21 luglio sono i giorni in cui torna nei giardini del castello il villaggio della Warner Bros che tanto ha divertito i più piccoli lo scorso anno. Doppia data, 26 e 27 luglio, anche per Biagio Antonacci. La piazza d’armi del castello ospiterà invece l’appuntamento del 28 luglio con il Barletta Piano Festival dedicato a Beethoven e ai grandi talenti pugliesi. Si prosegue con Jimmy Sax il 31 luglio, preludio ad un mese di agosto ricco di concerti pensati per un pubblico di ogni età: Roberto Vecchioni il 4 agosto, due giorni dopo l’Electronic Castle Fest con Sophie Scott e Skin, Mr Rain il 7 agosto, e poi in rapida successione Ermal Meta, i Pooh ed Antonello Venditti: il grande cantautore romano chiuderà la rassegna musicale il 25 agosto. Il cartellone di eventi estivi proseguirà invece con il Festival della Birra in programma nel fossato dal 30 agosto all’1 settembre e lo spettacolo di Battaglia’s Dance Studio nell’anfiteatro dei giardini del castello. Non mancherà anche quest’anno, dal 23 luglio al 18 agosto, il cinema all’aperto nella piazza d’armi. “Barletta ambisce a diventare punto di riferimento del territorio per la programmazione estiva” dicono dall’amministrazione comunale, che ribadisce di non aver finanziato direttamente gli appuntamenti in calendario, se non quelli gratuiti, ma di aver messo a disposizione l’allestimento del fossato per chiunque voglia organizzarci eventi estivi, senza la richiesta di alcun canone.