Il Consiglio comunale di Barletta è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per giovedì 27 Giugno 2024 in prima convocazione con inizio alle ore 16.

Ordine del giorno

Interrogazioni.

Conferimento della cittadinanza onoraria in favore dell’Arma dei Carabinieri (Proposta n.57).

Presa d’atto e approvazione PEF 2024/2025; approvazione tariffe tassa rifiuti – TARI 2024 e relative agevolazioni (Proposta n.59).

Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi Art.175 comma 3 del T.U.E.L. (proposta n.50).

Ratifica della delibera di Giunta Comunale n.124 del 09/05/2024 (proposta n.53).

Ratifica delibera di Giunta n.133 del 16/05/2024 di variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024/2026. Balaustre (proposta n.54).

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 173/2024 pronunciata dal Tribunale di Trani. Avvocatura (proposta n.51).

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 67/24 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta. Avvocatura. (Proposta n.52).

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.97/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta. Avvocatura (Proposta n.55).

Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1300/2023 del Tribunale di Trani. Giudizio n.1145/2020 R.G. (Proposta n.56).