«Sono le ore 5.50 ed è tutto già montato e pronto alla vendita. Dalle ore 5 del 22 giugno 2024 rumori, schiamazzi e clacson hanno svegliato i residenti per l’ennesima volta. Con la calura di questi giorni i residenti completano la loro clausura costretti a tenere chiuse anche le finestre». Lo scrivono dal comitato dei residenti di via Rossini, a Barletta.

«Rispetto alla segnalazione della scorsa settimana nulla è cambiato e il disagio inizia a diventare insostenibile. Aggiungiamo a questo che mai, in nessuna circostanza, si vede l’ombra di un controllo che vada a sanzionare i comportamenti irregolari di taluni venditori. Come dimostrato dalle fotografie allegate alla presente segnalazione i venditori non hanno rispetto dei residenti e della cosa pubblica continuando a parcheggiare i mezzi utilizzati per la vendita sui marciapiedi che, semmai a qualcuno della nostra amministrazione interessasse, sono in alcuni tratti divelti e pericolosi.

Chiediamo a gran voce un comento al Sindaco Cannito, chiedendogli cosa pensa di questa situazione e semmai l’avesse avuta sotto casa sua come avrebbe reagito. Anche la confederazione degli ambulanti cosa ne pensa? O dobbiamo subire in silenzio soltanto “PERCHE’ STANNO LAVORANDO”?»