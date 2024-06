Si sono aperte con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti della Guardia di Finanza situato davanti alla caserma provinciale di Barletta le celebrazioni nella Bat dei 250 anni del corpo di polizia le cui origini si fanno risalire alla nascita della Legione Truppe Leggere dell’esercito sabaudo nel 1774. Una ricorrenza speciale onorata con una cerimonia pubblica all’ingresso del castello con le autorità civili, militari e religiose del territorio. Alla lettura del messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fatto seguito il saluto del comandante provinciale, il colonnello Pierluca Cassano, e la consegna degli encomi ai finanzieri che con il loro impegno testimoniano il quotidiano lavoro di tutte le Fiamme Gialle al servizio della collettività. Un’occasione per condividere i valori fondanti della Guardia di Finanza e raccontare una storia lunga 250 anni.

Positivo il bilancio della Guardia di Finanza della Bat dall’inizio del 2023 ad oggi. Eseguiti 3 mila interventi ispettivi e oltre 220 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Le attività ispettive hanno consentito di individuare 57 evasori totali e 301 lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperti, inoltre, 2 casi di evasione fiscale internazionale, denunciate per reati tributari 144 persone, di cui 4 tratte in arresto. Sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 10 milioni di euro. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 40 soggetti mentre in materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 41 interventi, che hanno portato alla denuncia di 61 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 35 milioni di euro. Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati effettuati 535 interventi, di cui 205 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse comunitarie ha portato complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per 83 milioni di euro. Risultati, spiega il comandante Cassano, che testimoniano un impegno “a tutto campo” delle Fiamme Gialle a tutela di famiglie e imprese.