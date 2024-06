E sono 11. 11 come le edizioni di Kombat Mania a Barletta. Tutto pronto per la Castle Edition dell’evento internazionale organizzato dalla palestra Sportslab del Maestro Antonio Lisi e in programma domenica 30 giugno alle 20 nell’anfiteatro dei giardini del Castello Svevo. Una location suggestiva, che fonderà per una notte sport, verde e storia. Oltre 50 gli atleti attesi per una competizione che proporrà tra le sue discipline pugilato, kick boxing, K1 Rules e Muay Thai. L’ingresso all’evento di caratura internazionale tra i più importanti del panorama italiano, patrocinato da Comune di Barletta, Coni, FPI e Csen, è totalmente gratuito. L’anno scorso, a luglio del 2023, sono stati circa 500 gli spettatori che hanno affollato il maniero federiciano nella serata che aveva assegnato il titolo mondiale WPKF PRO al francese Steven Mendes Furtado, vittorioso sul guineano Alpha Mamadou Kaba.

La serata di domenica prevede anche l’assegnazione del prestigioso titolo italiano WKA. Uno dei due finalisti sarà Daniele Scuro, atleta barlettano della Sportslab, opposto a Mattia Costabile. Nell’altro match clou al maschile si sfideranno Tommaso Distaso e Antony Caforio. Nel femminile fari puntati su Nadia Gorgoglione, opposta a Fabiola Ammaturo. Altri appuntamenti da non perdere saranno la sfida tra Luigi Bollino e Francesco Pio Dicorcia nel pugilato e quello che vedrà protagonista Corrado Corvasce nel K1. «Mettere in piedi un evento del genere non è facile ma lo scetticismo delle prime edizioni è ormai alle spalle- ammette il maestro Antonio Lisi – siamo arrivati al decimo anno e confidiamo di vedere sempre più gente presente per assistere al nostro spettacolo». A impreziosire la serata ci saranno anche delle esibizioni di ballo a cura della scuola Power Academy.