Il consiglio comunale di Barletta boccia l’aumento della Tari lasciando invariate le tariffe dello scorso anno. Sui costi di smaltimento in discarica, Cannito si scaglia contro la Regione adombrando il sospetto che favorisca alcuni Comuni, come Andria, e ne penalizzi altri, come Barletta.

Il servizio di News24.City.