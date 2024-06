È stata ritrovata Lucia Rizzi, la 15enne scomparsa da Barletta cinque giorni fa in compagnia di un ragazzo di 26 anni. La giovane aveva lasciato un biglietto ai genitori in cui comunicava la sua volontà di andare via di casa. Da domenica pomeriggio di Lucia si sono perse completamente le tracce.

I genitori avevano denunciato il suo allontanamento ai Carabinieri e la Prefettura aveva attivato il piano provinciale per le persone scomparse. Mamma Cecilia e papà Maurizio si erano rivolti anche alla trasmissione “Chi l’ha visto” per lanciare l’ennesimo appello alla figlia e al ragazzo con cui ha deciso di fuggire pregandoli di tornare a casa. Pochi minuti fa la notizia tanto attesa: Lucia è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute.