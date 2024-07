Tutto fatto. Nicola Strambelli sarà il nuovo fantasista del Barletta. Dopo il riavvicinamento tra la serata di domenica 30 giugno e la mattinata dell’1 luglio, le parti hanno raggiunto un accordo nel pomeriggio. Per il fantasista barese, che ha salutato la Fidelis Andria in mattinata, sarà finalmente Barletta dopo un lungo corteggiamento non concretizzato nella scorsa estate.

Talento indiscusso, Strambelli ritroverà l’Eccellenza a undici anni di distanza dall’ultima esperienza, anche in quella occasione con la Fidelis Andria. Giocatore abile a svariare su tutto il fronte d’attacco è stato schierato come ala destra nel corso dell’ultima stagione, con un bilancio da 8 reti in 30 partite. Un bottino niente male e che certifica la caratura del calciatore barese, che a Barletta ritroverà in primis mister De Candia(in questa stagione parentesi breve ad Andria ndr) e Bottalico, prossimo ad essere annunciato nelle prossime ore al pari di Lavopa, Turitto e Montrone, tutti originari di Bari. Innesti di caratura per il campionato di Eccellenza e che troveranno proprio in Strambelli il leader tecnico in grado di fare la differenza sfornando assist e gol per i suoi compagni. In attesa dell’ufficialità, per il fantasista barese sarà preminente calarsi in una nuova realtà e in un campionato che, pur di livello inferiore rispetto alla Serie D, resta colmo di insidie e particolarmente complicato, visto anche il ritorno al format regionale da venti squadre.

Si attende solo l’annuncio. Il Barletta riparte dando un segnale alle rivali del girone, ma con l’obbligo di trovare equilibrio al cospetto delle tante new entries che saranno a disposizione di Pasquale De Candia.

A cura di Giacomo Colaprice