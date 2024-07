La terza edizione dell’RDS Summer Festival prosegue il suo viaggio itinerante lungo la penisola, approdando in Puglia per la terza tappa del tour, nella splendida cornice di Fossato del Castello a Barletta: dopo il grande successo dell’anno scorso, con la tappa che ha registrato il tutto esaurito in poco tempo, RDS torna a Barletta con un programma imperdibile, ricco di artisti di grande calibro che promette di far ballare e cantare tutti i presenti, con due serate di musica e divertimento.

La festa comincerà venerdì 5 luglio condotta dall’inconfondibile voce di Anna Pettinelli e vedrà sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano e internazionale. Protagonisti della prima serata, infatti, saranno Achille Lauro, Bnk44, Cioffi, Elodie, Emis Killa, Fedez e Sophie and the Giants.

Sabato 6 luglio, invece, lo spettacolo continuerà con la musica di Francesco Gabbani, Maninni, Martina, Petit, Sarah e Tananai.

In serata la piazza aprirà al pubblico e trasporterà i presenti in un vortice di luci ed emozioni, attraverso la presenza di installazioni luminose di varie forme e colori che prenderanno vita regalando ai presenti un’esperienza immersiva per un’estate indimenticabile.

La tappa è completamente gratuita e, coloro che nelle settimane precedenti hanno effettuato la prenotazione sul sito rdssummerfestival.it, da oggi potranno confermarla e ricevere il QR code che garantirà l’accesso dalle 20 alle 21.30 presso l’ingresso situato in viale Ferdinando Cafiero, lato lungomare Pietro Paolo Mennea. È ancora possibile prenotarsi sul sito per le prossime tappe del tour.

Samara Tramontana e Gaia Garavaglia – speaker di RDSNEXT, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ con la GenZ – saranno presenti alla tappa di Barletta in qualità di conduttrici degli opening delle serate. A loro anche il piacere di coinvolgere e di presentare i talenti emergenti, selezionati nelle scorse settimane da una giuria d’eccezione, che potranno esibirsi sul palco del Festival grazie al progetto “RDS Summer Festival con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2”.

L’RDS Summer Festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, una festa della musica che porta nelle piazze italiane di tutta la penisola un’atmosfera di gioia e condivisione.

I prossimi appuntamenti di RDS Summer Festival:

Messina il 12 e 13 luglio, Palmi il 19 e 20 luglio e l’ultima tappa a Rimini il 26 e 27 luglio.