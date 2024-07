Due progetti, entrambi elaborati e avviati dalla dr.ssa Federica Carpagnano, Dirigente Medico Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di Barletta, Referente della Gestione dei Processi clinico-organizzativi, con la supervisione e il coordinamento del Direttore Medico del P.O. Di Barletta, dr. Emanuele Tató, e in collaborazione con tutti i Direttori di Unità Operativa dell’Ospedale di Barletta, sono stati selezionati e inseriti all’interno del prestigioso Libro Bianco – Joint Commission edizione 2024.

I progetti riguardano 2 modelli organizzativi innovativi implementati nel Presidio Ospedaliero di Barletta: “Infection control” descrive il processo di sorveglianza e controllo delle infezioni in ospedale mentre “Gestione e Prevenzione Sovraffollamento in Pronto Soccorso” analizza le procedure di controllo degli accessi nell’area dell’emergenza-urgenza.

Si tratta di due Best practice organizzative che propongono una metodologia da applicare alla gestione di attività complesse in situazioni in cui si rende necessario il coinvolgimento di più professionisti e diverse unità operative e che mirano al miglioramento dei risultati in termini di risposta alle esigenze di salute.

Gli stessi progetti sono stati anche oggetto di pubblicazioni su riviste scientifiche.

“La ricerca in sanità non riguarda solo l’area clinica – sottolinea Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt – ma anche la gestione organizzativa. In questo caso sono state riconosciute come best practice due procedure sperimentate e applicate in aree, quali le gestione delle infezioni e gli accessi al Pronto Soccorso, che per la loro complessità necessitano della massima attenzione organizzativa e gestionale”.