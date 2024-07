Lunga intervista rilasciata oggi pomeriggio dal nuovo direttore dell’area tecnica del Barletta, Bartolo Lorusso, intervenuto ai microfoni di Telesveva. Dalle prime sensazioni in merito al ritorno sotto nuova veste nella ”Città della Disfida” a sette anni di distanza dalla stagione 2016/2017 alle ultime novità sul mercato. ”Questa chance-esordisce-è una chance importante. Avrò l’opportunità di lavorare in una piazza importantissima e con una base solida dovuta a questo nuovo progetto. Vogliamo che questo possibile campionato di Eccellenza sia solo di transizione, la città lo merita fortemente. Cercheremo di farci trovare pronti in ogni situazione”.

Spazio ai nuovi arrivi e a De Candia. ”I nomi di cui le testate parlano sono veri, contiamo di ufficializzarli dopo alcuni ritardi dovuti al malfunzionamento del portale LND. Sono tutti leader e giocatori importanti e che ci daranno una grandissima mano. Marco Puntoriere? Ha la stima della società e posso dire che ci interessa. Non vogliamo nasconderci, ci piace moltissimo e attendiamo novità. De Candia è un profilo che abbiamo voluto e cercato fortemente, è l’uomo giusto per il raggiungimento degli obiettivi”.

Chiosa sul ripescaggio. ”Ci faremo trovare pronti, allestiremo una squadra che possa ben figurare anche in Serie D. Per il momento però vogliamo cautelarci allestendo un roster che possa primeggiare in Eccellenza. Scetticismo? Vogliamo rispondere sul campo”.