“Pissarro. Il padre dell’Impressionismo” al Politeama Paolillo di Barletta

Torna la Grande Arte al Cinema con “Pissarro. Il padre dell’Impressionismo” diretto da David Bickerstaff. Al Politeama Paolillo di Barletta martedì 19 novembre (proiezioni ore 18.30 e ore 21.00) in calendario il docufilm sul pittore nato a Saint-Thomas (isola delle Antille danesi). Innovatore, idealista, autore storicamente importante, spesso dimenticato, poco conosciuto e non valorizzato appieno, Pissarro fu uomo integerrimo che amò molto la sua famiglia e si dedicò all’arte fin da piccolo con enorme passione e vocazione.

Il regista David Bickerstaff svela la vita e le opere di Camille Pissarro (1830 -1903) sia con una serie di lettere scritte dall’artista agli amici che attraverso l’archivio del pittore, conservato presso l’Università di Parigi. Inoltre, la retrospettiva a lui tributata in quattro decenni dall’Ashmolean Oxford (primo museo pubblico del Regno Unito la cui origine risale al 1683) ha permesso di accedere in esclusiva alla più vasta raccolta documentale di Pissarro, contribuendo alla meticolosa ricostruzione del percorso umano e artistico. All’età di 43 anni aveva riunito attorno a sé una nutrita formazione di artisti che, dopo l’allestimento della loro prima mostra ricevettero forti recensioni negative da parte della critica. Eppure, grazie a questo evento “poco propizio”, il gruppo acquisì la denominazione che in seguito lo rese celebre: “Impressionisti”. Per i quarant’anni successivi Pissarro fu il polo di tale movimento artistico. In “Pissarro. Il padre dell’Impressionismo” completano il lavoro di Bickerstaff i commenti di esperti e curatori, tra cui Josef Helfenstein direttore del Kunstmuseum di Basilea in cui sono stati esposti dipinti di Pissarro che evidenziano la sua genialità e la sua forza galvanizzante capace di influenzarono parecchio gli Impressionisti dell’epoca (Claude Monet, Paul Cézanne).

