Pari e patta. Un non indimenticabile Brilla Campi-Barletta finisce 0-0, costringendo i biancorossi al secondo pareggio in questo campionato dopo quello di Galatina, entrambi ottenuti in terra salentina. La Polimnia torna a -12 dopo il successo esterno di Ruvo con lo Spinazzola.

Tabellino

Brilla Campi (4-4-3) Carriero; Attanasio, Tondo, Caravaglio, Maniglia; Attanasio; Torres, Iaia, Carlucci (39′ st. Carrozzo); Poleti (39′ st. Olibardi), Diop (12′ st. Quarta), Facecchia (25′ st. Romero). A disp. De Matteis, Lorè, De Carlo, De Ventura, Pascali. All. Patruno

Barletta (3-4-3): Staropoli; De Gol, Montrone, Parisi; Belladonna (23′ st. Dicuonzo), Mariani, Bernaola, Lavopa; Strambelli, Lattanzio (36′ st. De Sagastizabal), Lopez (23′ st. Turitto). A disp. Massari, Ciurlo, Rotondo, Leone, De Sagastizabal, Dibenedetto, Casella. All. De Santis (De Candia squalificato)

Note: calci d’angolo: 0-6; ammoniti: Diop, Romero, Attanasio e Tondo (BC), Strambelli, Montrone e Mariani (BT); espulsione: 31′ st. Montrone (BT) per doppia ammonizione; recuperi: pt. 0′, st. 5′

Primo Tempo

2’Conclusione di Strambelli, palla deviata in corner. Sul corner seguente botta di Montrone dalla distanza su cui salva la difesa salentina.

20’Punizione di Strambelli, testa di De Gol e Carriero blocca senza correre particolari problemi.

21’Tentativo insidioso di Poletti, ci arriva Staropoli che riesce a leggere la situazione.

31’Calcio di punizione di Caravaglio, controlla facilmente Staropoli.

45’Finisce 0-0 tra Brilla Campi e Barletta il primo tempo.

Secondo Tempo

48’Tiro di Carlucci, attento Staropoli a intercettare il tiro.

55’Gol annullato al Barletta per tocco di mano di Lattanzio in area.

71’Tiro da fuori area di Carlucci che prova a sorprendere Staropoli, tentativo alto.

95’Finisce 0-0 uno scialbo Brilla Campi-Barletta. Secondo pareggio per i biancorossi in terra salentina.

A cura di Giacomo Colaprice