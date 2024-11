Altri tre gol, questa volta alla Virtus Bisceglie, e l’Audace Barletta vince ancora. Resta a +5 al termine della dodicesima giornata la formazione di Roberto Maffucci, che batte l’insidiosa formazione biscegliese e mantiene vetta e distanza rispetto alla Virtus Mola.

Approccio ottimo per i biancorossi. Al 7′ il giovanissimo Sfrecola si coordina magistralmente e colpisce la traversa. Al quarto d’ora altro legno, questa volta volta di Lorusso, il cui diagonale si ferma sul palo alla sinistra del portiere biscegliese, prima del tentativo di Di Bari che finisce di poco sul fondo. Ancora un palo per Lorusso che impatta di testa al 25′, preludio all’azione in solitaria di Scardigno che trova l’opposizione dell’estremo difensore ospite. Il match sembra stregato ma si sblocca alla mezz’ora: parabola di Vicedomini per l’inzuccata di Martinez che non lascia scampo agli avversari.

Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa si fanno preferire per intensità e occasioni. La Virtus ci prova con una punizione di Bovio al 30′, su cui è bravo Loiodice a respingere. Nel finale l’Audace va ancora in gol: al 40′ applausi per Martinez che capitalizza l’assist di Morella, scarta il portiere e deposita in rete. Allo scadere, c’è spazio anche per Lorusso che capitalizza un corner di uno scatenato Martinez e spedisce in rete. L’Audace non si ferma più.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto Nunzia Filannino