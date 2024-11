In relazione all’emergenza ucraina, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto-legge n.50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.91/2022 ha assegnato ai comuni un contributo forfettario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone ucraine richiedenti il permesso di protezione temporanea.

Con l’ Avviso Pubblico “Contributi Economici – Emergenza Ucraina”, il Settore Welfare del Comune di Barletta, ha aperto i termini per la presentazione delle istanze da parte di cittadini ucraini residenti nel Comune di Barletta per accedere ad un contributo finalizzato a coprire una o più delle seguenti voci di spesa sostenute o ancora da sostenere nel 2024:

utenze domestiche e bollette;

canoni di locazione;

caparra per contratto di locazione;

libri di testo scolastici;

quote di associazioni sportive e ludico-ricreative;

spese mediche non riconosciute dal SSN (es. acquisto occhiali, apparecchiature odontoiatriche, ecc);

abbonamenti mensili mezzi di trasporto

prodotti alimentari per neonati.

L’Avviso Pubblico è rivolto ai cittadini ucraini in possesso dei seguenti requisiti cumulativi:

permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022; residenza all’interno del territorio del Comune di Barletta.

La richiesta di accesso al contributo va presentata esclusivamente a sportello presso il Segretariato Sociale del Comune di Barletta, situato in Piazza Aldo Moro n. 16 – terzo e quarto piano – a partire dal 25/11/2024 ed entro e non oltre il 24/12/2024.

Per i nuclei familiari formati da due o più persone è possibile presentare una sola domanda, chiedendo l’erogazione del contributo per ciascun componente.

Per informazioni contattare il Segretariato Sociale:

0883/516726 – 0883/516758 – 0883/516743

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30,

giovedì anche il pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30.

e-mail: [email protected].

I seguenti orari sono validi anche per il ricevimento al pubblico.