Si ricorda alla cittadinanza di Barletta che il prossimo 16/12/2024 scade il termine entro il quale effettuare un primo acquisto, con la “Carta Dedicata a Te” 2024, per non incorrere nella perdita del beneficio, mentre entro il 28/02/2025 occorre utilizzare l’intera somma accreditata.

Si rammenta, inoltre, che ogni informazione sul contributo (l’elenco dei beneficiari della carta 2024, il link per accedere al sito comunale per scaricare la lettera di comunicazione e ogni altra informazione utile sulla misura) è accessibile cliccando sulla apposito BANNER, in evidenza in prima pagina sul sito Comunale, qui di seguito illustrato:

Link di accesso: https://www.comune.barletta.bt.it/pagina190840_carta-dedicata-a-te-2024.html

Si ricordano orari e contatti per ogni supporto e informazione ai cittadini:

Punti di Facilitazione Digitale del Comune di Barletta, supporto per la verifica di essere tra i beneficiari della misura e per scaricare la lettera di comunicazione da esibire a qualsivoglia Ufficio Postale per il ritiro, a mezzo di proprio SPID e/o CIE.

Si indicano qui di seguito i Punti di Facilitazione Digitale e gli orari di apertura:

SERVIZI SOCIALI, Piazza A. Moro, n.16 (terzo piano)

Tel. 3518172967, mail [email protected]

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.

URP (Palazzo di Città), Corso Vittorio Emanuele II, 94 (piano terra)

Tel. 3518172967, mail [email protected]

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.

POLO DELLA LEGALITÀ (lato Giudice di Pace), Via Zanardelli, 3 (piano terra)

Tel. 0883/300368 – 3518172967, mail [email protected]

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.

Segretariato Sociale del Comune di Barletta, per la protocollazione delle deleghe, supporto per la verifica di essere tra i beneficiari della misura e ogni altro supporto per i beneficiari per cui persistano difficoltà nell’utilizzo di SPID e/o CIE, per l’accesso sulla piattaforma comunale e per ogni altra necessità, rispettando i seguenti giorni e orari:

SERVIZI SOCIALI, Piazza Aldo Moro n. 16 (quarto piano)

Tel. 0883/516726 – 743 – 758,

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.