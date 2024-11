Presentato in anteprima al Seeyousound International Music Film Festival di Torino, il documentario “Mutiny in Heaven | The Birthday Party. Nick Cave – La prima fila non è per i fragili” è una full immersion nella turbolenta storia della band, dalle sue origini nel 1977 a Melbourne, fino al suo trasferimento nella dimensione londinese e berlinese. Il film firmato da Ian White e prodotto da Wim Wenders sarà in proiezione al Politeama Paolillo di Barletta lunedì 2 dicembre alle ore 21.00. Tra carriera e performance, un ritratto senza fronzoli di una delle formazioni più radicali della scena musicale planetaria corredato da interviste esclusive, inediti materiali d’archivio, diari, scatti: un percorso che comprende tre continenti e cinque anni di musica intensa e provocatoria. Tormento e angoscia nei loro show sfociavano spesso in momenti di violenza. E il docufilm (il primo autorizzato dalla band australiana) in un’ora e mezzo di musica, grida, parole e caos, evidenzia il clima anarchico e selvaggio che accompagnava i concerti. Oltre a Nick Cave, la band (originariamente chiamata Boys Next Door), era formata dal chitarrista Mick Harvey (uno dei produttori del film) e dal batterista Phill Calvert. Nel 1978 si aggregò il chitarrista Rowland S. Howard, scomparso del 2009 ma presente nel lavoro cinematografico. I musicisti divennero famosi per il loro sound violento e martellante e l’esuberanza sul palco unita al canto brutale di Cave. Dalle ceneri del gruppo sarebbero nati in seguito i Bad Seeds.

“Mutiny in Heaven | The Birthday Party. Nick Cave – La prima fila non è per i fragili” è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio Capital e Mymovies.