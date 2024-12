Dodicesimo successo in tredici gare per una classifica di Promozione che vede l’Audace Barletta primeggiare con 36 punti, cinque in più della Virtus Mola. Finisce 0-2 per i biancorossi di Maffucci l’insidiosa trasferta di San Severo, grazie alle reti di Zingrillo e Di Bari.

Gara spigolosa quella del ”Ricciardelli” in cui l’Audace è bravo a capitalizzare le occasioni create. Il vantaggio dei biancorossi è a firma di Zingrillo, abile a depositare in rete dopo una respinta del portiere locale, mentre il raddoppio arriva nella ripresa dopo una splendida azione corale. Martinez inventa per Lorusso che scatta sul filo del fuorigioco e serve l’accorrente Di Bari, abile con freddezza a superare l’estremo difensore dauno e a regalare lo 0-2 alla formazione barlettana. Audace sempre al comando e che domenica prossima sarà chiamato a una più che probabile ”passerella” al cospetto di una Molfetta Sportiva ormai ”sparring partner” delle sue avversarie.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto Nunzia Filannino