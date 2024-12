“Maggiore trasparenza e coinvolgimento dei cittadini – scrivono le forze di opposizione e di centrosinistra di Barletta – contenimento delle spese e regole rigide per l’approvazione degli atti più rilevanti. Questi sono gli obiettivi che i gruppi consiliari e le segreterie di Partito Democratico, Coalizione Civica e Lista Emiliano sindaco di Puglia con le segreterie di Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Italia Viva, Partito Socialista e Più Europa, si propongono di raggiungere nel nuovo regolamento del consiglio comunale attualmente in fase di discussione in commissione.

Dalla proposta di regolamento pervenuta ai capigruppo in seguito ai lavori della I commissione emerge la volontà di aumentare da 8 a 11 il numero delle commissioni. Una proposta che respingiamo. Per noi, il numero delle commissioni deve restare tale evitando un inutile aumento dei gettoni e della spesa pubblica. Nel nome di una maggiore trasparenza e di un maggior coinvolgimento dei cittadini, inoltre, proponiamo l’introduzione della diretta streaming per le sedute di commissione.

L’altro punto che poniamo all’attenzione è quello relativo agli atti di programmazione e pianificazione. A nostro avviso, per approvarli deve essere necessaria una maggioranza qualificata la cui presenza è garantita esclusivamente in prima convocazione. Questi accorgimenti – concludono – sono a nostro avviso utili al miglioramento della vita amministrativa garantendo maggiore trasparenza e coinvolgimento della comunità”.