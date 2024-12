Si terrà domenica 08 dicembre, presso la Parrocchia di S. Maria della Vittoria – Chiesa San Pasquale – Via Cialdini, nr. 70, a partire dalle ore 11:30, il Premio CUORE d’ORO 2024, Presidente Onorario, Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Josè SARAIWA MARTINS, Vicario Generale dott. Massimo Maria CIVALE, Direttore PH R Pina CATINO.

Il riconoscimento internazionale conferito dall’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali, emanazione dell’Ordine dei Cavalieri Templari Cristiani “Jacques de Molay”, a cadenza annuale, vuol rendere merito a quelle personalità che si sono particolarmente distinte per la loro attività in ambito umanitario, culturale e volontariato e traguardi raggiunti in campo professionale. L’iniziativa permette di conoscere storie e volti anche di persone che, nel totale anonimato, ogni giorno assistono, aiutano, soccorrono i dimenticati, gli anziani, i sofferenti, i diversamente abili.

I Premiati:

CF (CP) Antonino INDELICATO (IN FOTO) – Comandante Compartimento Marittimo Barletta, per la salvaguardia della Vita umana in mare e dell’Ambiente marino e costiero e per la valorizzazione della Cultura marittima ;

Capitaneria di Porto GUARDIA COSTIERA – Barletta, per le Autorevoli attività di salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, oltrechè la tutela dell'ambiente marino e costiero, dei suoi ecosistemi e l'attività di vigilanza dell'intera filiera della pesca marittima , dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale;

Prof. Pierfranco BRUNI – Scrittore, Presidente Naz. del Centro Studi e Ricerche

“Francesco Grisi”;

Alberto DE NISI -Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe – Comune di Barletta;

ssa Claudia MELA – Presidente Fondazione Amore per la Vita;

Ruggiero MENNEA – già Presidente della Commissione della Protezione civile

e Componente Fondazione “Pietro Mennea” per il messaggio sportivo che diffonde su “Pietro Mennea, la freccia del sud”;

Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon – Delegazione Provinciale Barletta – Andria-Trani “Francesco Conteduca”;

Prof Nicola PALMITESSA -Storico Medievista;

Claudia TATARU ;

; Madre Lucia TONELLI – Badessa Monastero Benedettino – Barletta;

Nino VINELLA – Giornalista e Scrittore di Barletta;

– Giornalista e Scrittore di Barletta; Mariagrazia VITOBELLO – Presidente Centro Studi Barletta in Rosa APS;

a Mons. Leonardo DORONZO il Premio SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX

Omaggio all’abate e dottore della Chiesa Bernardo di Chiaravalle , principale esponente dell’Ordine cistercense, fondatore della celebre abbazia di Clairvaux. Il Premio istituito dall’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali in sinergia con la Confederazione Internaz POVERI CAVALIERI DI CRISTO di San Bernardo di Chiaravalle è conferito ai Cultori di Pace tra i Popoli.

La Cerimonia del conferimento Premio, sarà preceduta da Veglia di Preghiera dei Novizi Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle, sabato 7 dicembre ore 21:00, presso il Monastero Benedettine di San Ruggiero.

Domenica 8 dicembre ore 9:30 dal Monastero Benedettine di San Ruggiero alla Parrocchia di Santa Maria della Vittoria in Processione la Reliquia di San Bernardo di Chiaravalle con Dame, Cavalieri e Oblati Cistercensi; ore 10:00 – Santa Messa officiata da don Antonio ZOLFERINO con il Parroco Mons. Leonardo DORONZO, a seguire, Cerimonia Elevazione e Consacrazione di Dame e Cavalieri. Ore 11:30 – alla Presenza di Autorità, la Cerimonia conferimento Premio Internazionale “CUORE D’ORO” 2024.