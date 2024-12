Il Barletta conquista una vittoria fondamentale al “Bianco”, battendo 4-1 il Gallipoli e interrompendo il tabù che da tempo lo perseguitava in Salento. Nonostante qualche momento di difficoltà, i biancorossi sono riusciti a imporsi grazie ai gol di Strambelli, all’autorete del portiere Maggi, e ai centri di De Sagastizabal e Dicuonzo, che rendono vano il momentaneo pareggio di Scialpi, realizzato su calcio di rigore. Con questa vittoria, il Barletta consolida ulteriormente il proprio primato in classifica. Giovedì (con possibile anticipo a mercoledì) si chiuderà il girone di andata con l’ultima gara al “Puttilli” contro il Ginosa, un’altra sfida che potrebbe rafforzare ulteriormente la corsa dei biancorossi verso il primo posto.

Primo Tempo

Al 6′ minuto, un bel cross di Strambelli per De Sagastizabal sfuma con il 27 che non riesce ad arrivarci, lasciando sfuggire l’opportunità. Al 10′, il Barletta passa in vantaggio grazie a una punizione perfetta di Nicola Strambelli che porta il punteggio sullo 0-1. Il Gallipoli prova a reagire al 12′, con Avvantaggiato che mette un buon pallone in mezzo per Mariano, ma quest’ultimo manca la deviazione vincente.

Al 27′, l’arbitro lascia proseguire dopo un contatto in area gallipolina su De Sagastizabal, mentre al 33′ Dicuonzo si accentra e calcia, ma il suo tiro finisce ampiamente fuori. L’ultima occasione della prima frazione arriva al 45′, quando il Gallipoli si fa pericoloso su calcio d’angolo. Benvenga colpisce di testa, ma la deviazione di Turitto permette ad Avvantaggiato di concludere, con Staropoli che respinge. Il Gallipoli protesta per un possibile tocco di mano di Turitto, ma l’arbitro non interviene. Il primo tempo si conclude con il Barletta in vantaggio 1-0.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia con il Barletta pericoloso al 6′, quando Mariani, in contropiede, conclude verso la porta, ma Maggi devia in angolo. Sui successivi sviluppi, De Gol tenta il tiro, ma la difesa del Gallipoli respinge.

Al 11′ il Gallipoli ottiene un calcio di rigore per un fallo di mano di Parisi su un cross di Trinchera. Scialpi si presenta dal dischetto e, con freddezza, spiazza Staropoli per il momentaneo 1-1. Tuttavia, la partita cambia al 17′, quando il Gallipoli rimane in dieci per un brutto fallo di Tarantino su Bernaola, che gli costa il cartellino rosso diretto. Al 19′ il Barletta torna a spingere. Strambelli mette un ottimo pallone in mezzo per De Sagastizabal, ma ancora una volta il 27 biancorosso è in ritardo. Al 22′, grande occasione per Turitto che, servito da Strambelli, si invola verso la porta, ma conclude incredibilmente sul fondo. Il Barletta continua a premere, e al 24′ Lavopa, da posizione centrale, calcia alto sopra la traversa.

Al 30′, Strambelli ci prova nuovamente, ma Maggi blocca senza problemi. La partita prende una piega decisiva al 32′, quando il Barletta ripassa in vantaggio grazie a un’autorete di Maggi. Dopo un tiro di Bernaola che colpisce il palo, il portiere del Gallipoli devia la palla nella propria porta, facendo 1-2 per gli ospiti. Il Barletta non si accontenta e al 45′ trova il 3-1 con un colpo di testa di De Sagastizabal su un perfetto cross di Lavopa. La partita è ormai decisa. Un cambio per il Barletta al 45′, con Lobosco che prende il posto di Lavopa. Infine, al 49′, Dicuonzo firma il 4-1 con una conclusione che sancisce il definitivo trionfo dei biancorossi.

A cura di Giacomo Colaprice