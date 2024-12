Un 10-0 a quello che resta del nobile titolo della Molfetta Sportiva e vetta del campionato di Promozione consolidata a +7. L’Audace Barletta non fallisce nell’appuntamento più facile della stagione, infliggendo una sonora sconfitta all’ultima della classe che continua a incassare sonore sconfitte e gol a raffica.

Nell’anticipo di sabato, l’Audace gioca in scioltezza, trovando ripetutamente la via del gol con Di Bari (due gol), Lorusso (due gol), Martinez (due gol), a cui seguono le marcature di Cormio, Fiorella, Jarju e Morella. Il risultato assume più significato non per il coefficiente di difficoltà, che fa storia a sé, ma per il contestuale pari della Virtus Mola contro il San Severo. Biancorossi che volano a +7, allungando sui principali rivali allenati da Fabio Moscelli e avvicinandosi nel migliore dei modi all’anticipo domenicale delle 11 contro il Borgorosso Molfetta.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto Nunzia Filannino