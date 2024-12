Commedia brillante, ispirata alle opere di Mark Twain e al cinema di Frank Capra, “Una poltrona per due” firmato nel 1983 dal regista John Landis, torna nelle sale (grazie ad Adler Entertainment) in una versione restaurata in 4K, evento speciale in occasione dei 40 anni dalla sua uscita in Italia. Al Politeama Paolillo di Barletta il film è in programmazione il 9, 10 e 11 dicembre (ore 21.15).

Il cult natalizio è diretto da Landis, (già famoso per i successi del calibro di Animal House, The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra), vero e proprio maestro del genere commedy americano degli anni ’80, artefice di uno stile unico e innovativo anche nel mondo musicale: esempio circostanziato il videoclip realizzato per “Thriller” di Michael Jackson.

“Una poltrona per due” segna l’ascesa di Eddie Murphy e permette a Jamie Lee Curtis di reinventarsi, passando dall’horror alla commedia. La trama ruota attorno ad uno scaltro truffatore privo di danaro (interpretato da Eddie Murphy) e ad un arrogante investitore di Wall Street (Dan Aykroyd). I due protagonisti si ritrovano involontariamente a scambiarsi i ruoli, vittime di una scommessa architettata da due fratelli miliardari annoiati e senza scrupoli (Don Ameche e Ralph Bellamy). Vicende avventurose, risate e tanta ironia nei confronti del capitalismo sfrenato e della cultura yuppie degli anni ’80. Imperdibile.