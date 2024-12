Il docente barlettano Ugo Villani, Professore Emerito presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha ricevuto il “Sapienza Human Rights Award” istituito, a partire dall’anno accademico 2013-2014, nell’ambito del Master in tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle” della nota Università romana. Il Sapienza Human Rights Award si pone come obiettivo premiare personalità che nel corso della loro carriera si sono particolarmente distinte per l’impegno ed il contributo a sostegno della promozione e della tutela dei diritti umani. Il prestigioso riconoscimento è assegnato sulla base di una decisione adottata dai Direttori del Master.

Particolarmente densa di significato la motivazione: “Per il contributo, nel contempo rigoroso nel metodo ed originale nei contenuti, all’inquadramento sistematico del diritto internazionale dei diritti umani in diversi ed importanti settori del diritto internazionale con particolare riferimento al rapporto complementare e non concorrenziale tra pace e diritti fondamentali; per una intera vita accademica dedicata all’insegnamento e alla ricerca giuridica che ha forgiato un modello esemplare e irraggiungibile di rigore scientifico, alta moralità e dialogo nel rispetto delle posizioni dottrinarie differenti, con conseguente riconoscimento del Professor Ugo Villani quale “comune maestro” della dottrina giuridica italiana; per gli ultimi importanti lavori scientifici che hanno dimostrato con visionaria lucidità che le guerre attuali sono tanti Vietnam nelle quali i diritti umani “bruciano ma non crollano come Notre-Dame”.

Dopo la lettura da parte del Direttore del Master delle motivazioni che hanno portato alla designazione il Prof. Villani ha tenuto una applaudita lectio magistralis su “Uso della forza e diritti umani” al termine della quale è stato insignito con la targa celebrativa.