L’Ordine degli Ingegneri della Provincia Barletta-Andria-Trani organizza il tradizionale Christmas Gala, un appuntamento annuale che riunisce gli iscritti per una serata di festa e condivisione. L’appuntamento, che si terrà sabato, 14 dicembre, nell’agriturismo Masseria Barbera di Minervino Murge, rappresenta una splendida occasione per celebrare insieme i traguardi raggiunti dalla professione e rafforzare il legame tra i membri dell’Ordine. “Questo momento rappresenta per noi un momento di confronto tra più generazioni rinnovando costantemente l’entusiasmo per la nostra professione” dice Antonella Cascella, presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia Bat.

La serata avrà inizio alle 20.30 con una cena conviviale, seguita dalla cerimonia di premiazione durante la quale verranno consegnate le medaglie d’oro ai colleghi che hanno raggiunto il traguardo significativo dei 50 anni di iscrizione all’Ordine. Un riconoscimento prestigioso che sottolinea il lungo percorso professionale e l’impegno costante di questi ingegneri, che hanno contribuito con il loro sapere e la loro esperienza alla crescita e al prestigio della professione. Quest’anno gli ingegneri che riceveranno la medaglia d’oro sono Luigi La Rovere, di Barletta, e Giuseppe Mastromauro, di Trani. Un momento di grande emozione per loro, ma anche per tutti i colleghi che, attraverso il loro esempio, continuano a dare valore alla professione e alla comunità professionale. “É un atto di gratitudine e ammirazione verso chi ha contribuito in modo significativo alla crescita e al prestigio della nostra comunità professionale” continua Cascella. “La loro lunga carriera è un esempio di passione, competenza e perseveranza, qualità che continuano a ispirare tutti noi”. Il Christmas Gala si conferma così un’occasione imperdibile per celebrare il percorso e i successi degli ingegneri della provincia, all’insegna della convivialità e del riconoscimento reciproco.